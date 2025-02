Im heurigen Sommerreifentest hat der ÖAMTC gemeinsam mit seinen Partnerorganisationen 18 Fabrikate der Dimension 225/40 R18 unter die Lupe genommen, vom Premiumhersteller bis zur Low-Budget-Alternative. Diese Dimension ist in der unteren Mittelklasse bzw. Kompaktklasse als sportliche Alternative zur Serienbereifung beliebt.

Alle Reifen wurden hinsichtlich ihrer Fahr- und Sicherheitseigenschaften, der Komfort- und Wirtschaftlichkeitsaspekte sowie unter dem Gesichtspunkt der Nachhaltigkeit geprüft. ÖAMTC-Reifenexperte Steffan Kerbl resümiert: "In diesem Test war die Spanne zwischen guten und schlechten Reifen besonders groß. Das spiegelt sich auch in den Ergebnis-Noten wider, die von elf 'gut' über vier 'befriedigend' bis zu zwei 'genügend' und einem 'nicht genügend' reichen. Unsere Empfehlung: Wer Wert auf eine sportliche Optik der Räder legt, sollte nicht alles für schöne Felgen ausgeben, sondern auch genügend Puffer für gute Reifen einplanen."

"Beim Bremstest auf nasser Fahrbahn mit 80 km/h waren die Unterschiede am dramatischsten", berichtet der ÖAMTC-Techniker. Vergleicht man die Bremswerte des Besten in dieser Wertung (Continental SportContact 7) mit dem Schlechtesten (Doublecoin DC-100), liegen ganze 17 Meter Unterschied dazwischen. Kerbl veranschaulicht: "An der Stelle, an der das Fahrzeug mit dem Continental-Reifen zum Stehen kommt, hat das gleiche Auto mit dem Doublecoin noch eine Restgeschwindigkeit von rund 49 km/h auf dem Tacho - Zusammenstöße mit dieser Aufprallgeschwindigkeit können fatale Folgen haben." Dadurch erhält der "Doublecoin DC-100" ein "nicht genügend" in der Wertung "Fahrsicherheit", das sich letztendlich auch auf die Gesamtnote durchschlägt.

Nicht viel besser, nämlich mit der Note "genügend", schneiden die Modelle "Norauto Prevensys 4" und der "Syron Premium Performance" ab. "Sie lassen sich auf trockener Fahrbahn nur unpräzise steuern, in Kurven sind ständige Lenkkorrekturen nötig und auch das Verhalten im Grenzbereich ist sehr anspruchsvoll", erklärt Kerbl.

Erstmals haben zwei Modelle in der Wertung "Fahrsicherheit" ein "sehr gut" geschafft. "Der 'Continental SportContact 7' und der 'Bridgestone Potenza Sport' haben auf trockener Fahrbahn ein sehr hohes Gripniveau, eine ausgezeichnete Präzision und zeigen sich auch bei kritischen Fahrmanövern absolut sicher. Ähnlich verhält es sich auf nasser Fahrbahn", berichtet der Reifenexperte des ÖAMTC. Darüber hinaus bieten beide eine respektable prognostizierte Laufleistung - auch wenn der Bridgestone aufgrund seiner etwas schwächeren Effizienz in der Umweltbilanz letztendlich nicht über ein "befriedigend" hinauskommt.