Erstmals elektrisch: So sieht der neue Toyota Hilux aus

Toyota präsentiert die neunte Generation des Hilux, die 2026 erstmals batterie­elektrisch betrieben wird. In Europa ist der Markt­start der Elektro­version für Dezember 2025 angekündigt, später folgt eine 48‑Volt‑Mildhybrid‑Diesel‑Variante sowie eine Wasserstoff‑Version im Frühjahr 2026. Preisangaben für Österreich liegen noch nicht vor. Der neue Hilux behält seinen Leiterrahmen (oft betitelt als "body‑on‑frame") bei, erhält jedoch zahlreiche technische Updates: eine elektrische Servolenkung, ein komplett digitales Cockpit mit 12,3‑Zoll Instrumenten­anzeige und zentralem 12,3‑Zoll Touchscreen, sowie neue Assistenz‑ und Sicherheits­systeme wie ein Fahrer‑Monitor, Safe Exit Assist und Over‑the‑Air‑Updates. Zudem soll die neue Generation mit verbesserter Konnektivität via MyToyota‑App, mit Funktionen wie Lade‑ und Fahrdaten‑Monitoring ausgestattet sein.

Elektrisch angetrieben Die elektrische Variante nutzt eine 59,2‑kWh Lithium‑Ionen‑Batterie, an Vorder‑ und Hinterachse sind Elektromotoren montiert, die permanenten Allrad­antrieb ermöglichen sollen. Herstellerangaben zufolge beträgt die Reichweite rund 240 km, die Nutzlast etwa 715 kg, die Anhängelast rund 1.600 kg. Auch das Design wurde überarbeitet: Der neue Hilux zeigt eine neue Front, die sich optisch von den Vorgängern absetzt, schlankere LED‑Leuchten und bei der elektrischen Variante eine geschlossene Frontpartie zur Verbesserung der Aerodynamik.

Toyota Hilux (2005) Toyota Hilux (2012) Toyota Hilux (2012) Toyota Hilux (2012) Toyota Hilux (2020)