Erstmals elektrisch: So sieht der neue Toyota Hilux aus
Toyota präsentiert die neunte Generation des Hilux, die 2026 erstmals batterieelektrisch betrieben wird. In Europa ist der Marktstart der Elektroversion für Dezember 2025 angekündigt, später folgt eine 48‑Volt‑Mildhybrid‑Diesel‑Variante sowie eine Wasserstoff‑Version im Frühjahr 2026. Preisangaben für Österreich liegen noch nicht vor.
Der neue Hilux behält seinen Leiterrahmen (oft betitelt als "body‑on‑frame") bei, erhält jedoch zahlreiche technische Updates: eine elektrische Servolenkung, ein komplett digitales Cockpit mit 12,3‑Zoll Instrumentenanzeige und zentralem 12,3‑Zoll Touchscreen, sowie neue Assistenz‑ und Sicherheitssysteme wie ein Fahrer‑Monitor, Safe Exit Assist und Over‑the‑Air‑Updates. Zudem soll die neue Generation mit verbesserter Konnektivität via MyToyota‑App, mit Funktionen wie Lade‑ und Fahrdaten‑Monitoring ausgestattet sein.
Elektrisch angetrieben
Die elektrische Variante nutzt eine 59,2‑kWh Lithium‑Ionen‑Batterie, an Vorder‑ und Hinterachse sind Elektromotoren montiert, die permanenten Allradantrieb ermöglichen sollen. Herstellerangaben zufolge beträgt die Reichweite rund 240 km, die Nutzlast etwa 715 kg, die Anhängelast rund 1.600 kg.
Auch das Design wurde überarbeitet: Der neue Hilux zeigt eine neue Front, die sich optisch von den Vorgängern absetzt, schlankere LED‑Leuchten und bei der elektrischen Variante eine geschlossene Frontpartie zur Verbesserung der Aerodynamik.
Toyota Hilux (2005)
Toyota Hilux (2012)
Toyota Hilux (2012)
Toyota Hilux (2012)
Toyota Hilux (2020)
Historischer Rückblick
Der Toyota Hilux wurde erstmals im März 1968 eingeführt. Er ersetzte Modelle wie die Toyota Briska bzw. Toyota Stout und wurde von der Tochtergesellschaft Hino Motors im japanische Werk Hamura entwickelt.
Schon kurz nach dem Debüt begann die internationale Expansion: 1969 kam der Hilux in die USA, 1970 erfolgte der Produktionsstart in Südafrika und der Verkauf in weiteren Märkten. Über die Jahre wuchs das Modell zu einem global verbreiteten Nutz‑ und Freizeitfahrzeug und wird heute in über 180 Ländern vertrieben.
Die kumulierten Verkaufszahlen erreichten laut Toyota‑Angaben 2017 rund 17,7 Millionen Einheiten weltweit. Acht Generationen folgten dem Erstmodell.
Kommentare