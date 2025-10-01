Polestar Herrengasse: Darum übernimmt Auto Stahl den Innenstadt-Standort

Polestar gibt den bisherigen Standort in der Wallnerstraße nahe der Herrengasse in der Wiener Innenstadt an das Autohaus Stahl ab. Der Schritt ist Teil der laufenden Zusammenarbeit zwischen Polestar und dem Autohaus, das bereits im Februar einen Test-Drive-Hub in der Donaustadt eröffnet hatte. Die offizielle Übergabe und Vereinbarung wurde am 1. Juli mit dem neuen österreichischen Geschäftsführer Ferdinand Schelberger fixiert.

Gewohnter Showroom, neues Personal

Für Kunden soll sich vor Ort nur wenig ändern: Der Showroom bleibt in gewohnter Form bestehen, Fahrzeuge können weiterhin besichtigt und (im Stand) ausprobiert werden. Neu ist, dass Interessenten nun auch direkt vor Ort Autos kaufen, versichern und finanzieren können, nicht mehr ausschließlich über die Online-Plattform, wie bisher bei Polestar üblich.

Auch das bisher am Standort tätige Polestar-Personal soll durch Auto Stahl-Mitarbeiter ersetzt werden. Die offizielle Wiedereröffnung des Standorts ist für den 16. Oktober angesetzt. Der Standort ist gemeinsam mit Audis House of Progress und der Cupra City Garage einer der einzigen Showrooms einer Automarke in der Wiener Innenstadt.

"Jetzt geht es erst richtig los"

Für Auto Stahl kam die von Polestar angefragte Übernahme des Showrooms in der Herrengasse am 1. Juli vergleichsweise kurzfristig. "Es war ein bisschen on the fly", beschreibt Co-Inhaberin Isabella Keusch den Prozess. Über den Sommer sei es zunächst still geblieben, da technische Systeme, Telefonanlagen und Mitarbeiter neu organisiert werden mussten. "Wir haben unsere Hausaufgaben gemacht, jetzt im Herbst geht es los".

Das erste Fazit von Keusch: Die prominente Lage in der Fußgängerzone sorgt für hohe Besucherzahlen. Neben der Laufkundschaft kommen zudem viele ernsthafte Interessenten, die sich intensiv mit den Fahrzeugen beschäftigen und Kaufinteresse zeigen. Der neue Standort soll zunächst für mindestens zwei Jahre exklusiv Polestar vorbehalten sein, obwohl das Autohaus insgesamt sieben Marken vertritt.