Die neue Cupra City Garage: Wiener Gemütlichkeit und spanisches Feuer

Mit einem exklusiven Event wurde die weltweit elfte, aber in Österreich erste Cupra City Garage feierlich eröffnet. Im Herzen Wiens, zwischen Kärntner Straße und Albertina, entstand nach viereinhalbmonatiger Bauzeit und auf 476 Quadratmetern ein innovativer Raum, der urbanen Lifestyle, Design und authentische Atmosphäre vereint.

© WERK/Cupra Der Cupra Raval, ein vollelektrischer Kleinwagen, kommt Mitte 2026 auf den Markt.

Markus Haupt, nach dem Abgang von Wayne Griffith, interimistischer CEO von Seat und Cupra war zur Eröffnung extra nach Wien angereist. "Cupra ist nicht nur ein Auto, sondern ein ganzes Ökosystem", lobt er die Marke und ihr Image. So ein Raum wie hier transportiere genau das: Flair und Markenbindung. Für Timo Sommerauer, Markenleitung Cupra Österreich, ist stolz auf die neue Errungenschaft der Marke. "Hier gibt es die Autos, die Marke, das Gefühl", sagt er. Die Familie Querfeld Junior bespielt die Location gastronomisch. Als Cafe am Tag und als Bar am Abend, Clubbings können im Untergeschoß stattfinden. "Uns ist viel Frequenz wichtig", sagt Sommerauer. Der Clou des Autosalons in der Wiener City: direkt von hier kann man Probefahrten mit den Autos unternehmen. Die Fahrzeuge stehen unweit, in der Garage am Neuen Markt. Eine perfekte Verquickung. Wolfgang Wurm, Geschäftsführer der Porsche Austria, ist stolz, dass mit diesem Konzept "ein Autohaus nicht raus aus der Stadt, sondern rein in die Innenstadt zieht. Wir finden die Städte attraktiv, gehen dahin, wo das Leben pulsiert. Hier soll jede Woche etwas Neues stattfinden", wünscht sich Wurm.

Junge, wilde, erfolgreiche Marke Dass Cupra aktuell gut unterwegs ist, zeigt ein Blick in die Statistik. In sieben Jahren hat die junge Marke aus dem VW-Konzern sieben Modelle auf den Markt gebracht und rund 800.000 Fahrzeuge verkauft. 2024 war ein Rekordjahr und "man habe mit der Marke noch viel vor", sagt Markus Haupt. Der Markteintritt in die USA werden vorbereitet, andere neue Märkte sondiert. Timo Sommerauer: "Wir gewinnen Marktanteile und halten im vergangenen Jahr bei 4,5 Prozent in Österreich. Allein im Mai 2025 liege Cupra mit einem Marktanteil von 5,6 Prozent sehr gut."

Auch Sven Schuwirth, Executive Vice President für Vertrieb, Marketing und Aftersales bei Seat S.A., nahm gemeinsam mit weiteren zentralen Akteuren, darunter Gregor Eichinger, Architekt und Designer der Cupra City Garage Vienna, Ferdinand Querfeld, Leiter der Gastronomie vor Ort, sowie der österreichische Streetart-Künstler Chris Princic an der Veranstaltung teil. Gemeinsam diskutierten sie im Rahmen einer von Cupra Markenbotschafterin Andrea Schlager moderierten Diskussionsrunde über das Konzept der Cupra City Garage – mit Fokus auf Design, Architektur, Kulinarik und die Vision für zukünftige Besucher. Ferdinand Querfeld, der "nach einigem Hin und Her" die Gastronomie im Objekt übernommen hat, hat sich mir einer Verkostungsreise nach Barcelona auf die Aufgabe eingestellt. "Das ist ein toller Raum, wir werden Tapas, Wein, Schanigarten, guten Kaffee, tolle Stimmung haben. Wiener Gemütlichkeit und spanisches Feuer, einen Mix aus Barcelona und Wien", sagt er. Die Cupra City Garage soll ein angesagter Treffpunkt in der Wiener Innenstadt werden. Falls Sie vorbeischauen wollen: Die Cupra City Garage befindet sich in der Maysedergasse 4, 1010 Wien, gleich beim Cafe Mozart (auch ein Querfeld-Lokal). Der erste Cupra Raval Zuletzt wurde mit dem Showcar des Cupra Raval ein absolutes Design-Highlight präsentiert. Dieses Konzept zeigt, was man in puncto Design und Produkt in naher Zukunft erwarten kann. „Das erste ausgestellte Modell könnte nicht besser zur Eröffnung passen. Unser Cupra Raval Showcar gibt einen ersten Einblick in die Möglichkeiten und Visionen der Marke und bringt gleichzeitig das besondere Flair des gleichnamigen Stadtteils von Barcelona direkt nach Wien in den ersten Bezirk“, sagt Timo Sommerauer, Markenleiter Cupra Österreich. Preislich soll sich der Cupra Raval bei 25.000 Euro bewegen, vielleicht auch ein gutes Stück darunter, hört man aus dem Konzern.