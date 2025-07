Logistik des Irrsinns: Zwischen Summer Camps und unterbrochener U4

Es sind Ferien. Die Hitze pausiert, die Touristen touren und auch ich bin unterwegs. Nicht in den Urlaub, sondern in so genannte „Summer Camps“ für den derzeit schulfreien Nachwuchs. Eines dieser Ferien-Programme ist im 7. Bezirk, das andere irgendwo ganz oben, dort wo Wien aufhört und der Wald beginnt. Das wird schön, dachte ich, als wir in eine gestressten Moment die Kinder dort anmeldeten und ich "Ja, ja" sagte.

Leider hatte ich ein kleines Detail nicht vollständig durchdacht: Den Weg in die Sommer-Bespaßung. Denn die Kinder können viel, aber zu diesen Camps noch nicht alleine hingekommen. Vier Mal umsteigen, und dann noch die Spittelau, dafür reicht es noch nicht mit der Selbständigkeit.

Öffis im Sommer

Ich bin gerne in mit den Öffis unterwegs. Besonders in Wien. Ich finde das funktioniert gut, ich kenne mich aus und ich sehe gerne den Leuten zu, die in ihre Handys starren. Aber dieser Sommer bringt mich an die Grenzen meines Öffi-Optimismus.

Denn als ich Sonntag-Abends auf meiner schönen und wirklich gut funktionierenden Öffi-App checke, wie lange ich wo hin brauche, ist die ferial zu erwartende Entspannung schneller dahin, als eine Kugel Zitroneneis. Eine Stunde! Und 16 Minuten! - lese ich mit bereits deutlich erhöhtem Blutdruck. Und das ist nur ein Kind in eine Richtung! Mit dem Auto wären es? Laut App 28 Minuten…