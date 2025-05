In der Porsche Lounge: So schön kann Laden sein

Ab sofort steht bei Leonberg (Stuttgart) eine neue Porsche Lade Lounge zur Verfügung. Wie bei den anderen markenexklusiven Schnellladestationen auch bietet sie eine sehr hohe Lade-Performance mit bis zu 400 kW, ein feines Ambiente sowie die zentrale Abwicklung der Ladekosten über den Porsche Charging Service.

Die Sportwagenmarke Porsche treibt den strategischen Ausbau eigener Schnellladestationen voran. Nach und nach eröffnen die exklusiven Lade-Lounges, zuletzt jene in Leonberg bei Stuttgart, der sechste Standort seiner Art (Bingen am Rhein, Estenfeld bei Würzburg, Koblach (Österreich), Ingolstadt sowie Hamburg). Schon im vergangenen Jahr wurde auch in Österreich eine Porsche Lade Lounge eröffnet, nämlich in Vorarlberg. Dort, in Koblach, findet man sechs DC-Schnellladesäulen mit bis zu 300 kW und eine Aufenthaltszone mit Stil und Komfort.