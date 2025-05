Fiat 500 Hybrid in Produktion: Hat er das Potenzial zum Bestseller?

Und wurde von vielen erwartet: Denn den Fiat 500 sieht man auch auf heimischen Straßen häufig. Vor allem in Städten (als Überland-Fahrzeug ist der Kleine weniger geeignet ...) Vor ein paar Jahren führte Fiat mit dem 500 sogar monatelang die Zulassungsstatistik an. Dann kam der Elektro, und der war anscheinend vielen zu teuer, kostete er doch auch fast das Doppelte des Verbrenners.

Mit dem neuen Hybrid will man die Lücke wohl schließen. „Der neue Fiat 500 Hybrid bietet neben seinem ikonischen Design auch einen erschwinglichen Zugang zur Welt der elektrifizierten Fahrzeuge. Damit beweist Fiat erneut, dass soziale Relevanz im Mittelpunkt der Markenmission steht“, betont Olivier Francois, CEO FIAT und Global CMO Stellantis.

Made in Italy



Die Serienproduktion beginnt planmäßig im vierten Quartal 2025. Und er wird in Italien produziert: „Mit dem Fiat 500 Hybrid steigern wir die Produktivität des Werks Mirafiori, um die Nachfrage zu erfüllen. Unsere Wurzeln liegen in Italien, und es ist kein Zufall, dass die beiden Kultmodelle von Fiat in diesem Land produziert werden: der Fiat Panda in Pomigliano und der Fiat 500 in Mirafiori.“