Facelift für den DS N°4: Designed in Paris, produziert in Deutschland

Aus DS 4 wird DS N°4: Mit einem markanten Facelift und einer neuen vollelektrischen Variante präsentiert sich die Kompaktlimousine für neue Käuferschichten. Designt wurde der neue DS N°4 in Paris, produziert wird in Rüsselsheim, Deutschland.

Optisch ist der Facelift vor allem an der neu gestalteten Front zu erkennen. Zur Wahl stehen drei Antriebsvarianten: 145 PS Hybrid-Motorisierung, die 225 PS Plug-in-Hybrid-Motorisierung und – erstmals mit der Neuauflage – ein zu 100 Prozent elektrischer Antrieb mit 156 kW (213 PS) und bis zu 450 Kilometern Reichweite (gemäß WLTP

kombiniert).

Darüber hinaus bietet das neue Modell der Pariser Premiummarke modernste Konnektivität inklusive integrierter künstlicher Intelligenz ChatGPT. Der neue N°4 steht voraussichtlich im vierten Quartal in den österreichischen DS Stores. Die Bestellungen werden in wenigen Wochen geöffnet, dann sollte es auch Preisinfos geben.