Euro NCAP 2025: Diese Neueinsteiger schlagen BMW & Co.

Im aktuellen Crashtest der Euro NCAP im September 2025 wurden zahlreiche neue Fahrzeugmodelle auf ihre Sicherheitsstandards geprüft. Die Mehrheit der getesteten Modelle konnte die Höchstwertung von fünf Sternen erzielen und überzeugte sowohl beim Insassenschutz als auch beim Fußgänger- und Radfahrerschutz. Überraschend: Einige Modelle bzw. Marken, die in Europa erstmals auf den Markt kommen, sind Teil der höchstbewerteten Modelle.

Einige Fahrzeuge mussten sich mit vier Sternen zufriedengeben. Dazu zählen der neue BMW 1er, der Citroën C5 Aircross sowie die baugleichen Suzuki e-VITARA und Toyota Urban Cruiser. Beim BMW 1er lagen die Schwächen vor allem im Insassenschutz bei Frontalcrashs, beim Citroën C5 waren Fußgänger- und Radfahrerschutz sowie die Sicherheitsassistenzsysteme verbesserungswürdig. Suzuki und Toyota zeigten Defizite in verschiedenen Frontalcrash-Szenarien. Mit fünf Sternen sind die besten Europäer im September die MINI-Modelle Aceman und Cooper sowie der Smart #5.

Überraschende Probleme beim MG 3

Besondere Aufmerksamkeit verdient das Modell MG 3, das zwar eine durchschnittlich gute Bewertung von vier Sternen erhielt, jedoch einen seltenen und ernsthaften Sicherheitsmangel aufwies: Bei dem Testfahrzeug versagte die Sitzbefestigung beim Seitenaufprall, was Euro NCAP als kritisch einstufte. Ein derartiger Defekt könne im Ernstfall zu schweren Verletzungen der Insassen führen, da der Sitz nicht wie vorgesehen Rückhalt bietet. Die Gesellschaft hebt hervor, dass Mängel wie dieser äußerst ungewöhnlich seien und normalerweise bei serienmäßig korrekt hergestellten Fahrzeugen nicht vorkommen. Der Hersteller wurde aufgefordert, Maßnahmen zu ergreifen. Dazu zählen die Überprüfung und Verstärkung der Sitzbefestigungen in der Produktion sowie mögliche Nachrüstlösungen für bereits ausgelieferte Fahrzeuge.