Erste Fotos: So sieht der neue Innenraum des Porsche Cayenne Electric aus

Porsche hat das Interieur des neuen Cayenne Electric, der kommendes Jahr auf den Markt kommen soll, vorgestellt. Im Mittelpunkt steht ein neues digitales Cockpit. Das Armaturenbrett wurde neu gestaltet und mit einem gebogenen Flow Display ausgestattet, das als zentrales Steuerelement dienen soll. Das Display fügt sich in die Mittelkonsole ein und soll eine Übersicht aller relevanten Fahrzeugfunktionen auf einen Blick bieten. Das Konzept geht aus den Erfahrungen mit dem Taycan hervor und soll ein klar strukturiertes Bedienerlebnis ermöglichen.

Ohne Umwege

Das Cockpit ist konsequent auf den Fahrer ausgerichtet. Alle relevanten Bedienelemente sind rund um das Lenkrad angeordnet, sodass die Steuerung von Licht, Klima, Navigation und Infotainment ohne Umwege möglich sein soll. Ein volldigitales, freistehendes 12,6-Zoll-Display zeigt klassische Instrumente in digitaler Form, darunter eine moderne Interpretation des Fünf-Tuben-Designs, das Porsche seit Jahren prägt. Ergänzt wird dies durch klassische Haptik-Bedienelemente, wie etwa für die Lautstärkeregelung, die die Interaktion neben dem neuen Touchscreen etwas intuitiver gestalten sollen.