Erste Fotos: So sieht der neue Innenraum des Porsche Cayenne Electric aus
Zusammenfassung
- Neues digitales Cockpit mit gebogenem Flow Display als zentrales Steuerelement, inspiriert vom Taycan.
- Fahrerorientiertes Bedienkonzept mit volldigitalem 12,6-Zoll-Display und neuen haptischen Bedienelementen.
- Elektrisch verstellbare Fondsitze, Mood Modes für individuelle Atmosphäre und vielfältige Individualisierungsmöglichkeiten.
Porsche hat das Interieur des neuen Cayenne Electric, der kommendes Jahr auf den Markt kommen soll, vorgestellt. Im Mittelpunkt steht ein neues digitales Cockpit. Das Armaturenbrett wurde neu gestaltet und mit einem gebogenen Flow Display ausgestattet, das als zentrales Steuerelement dienen soll. Das Display fügt sich in die Mittelkonsole ein und soll eine Übersicht aller relevanten Fahrzeugfunktionen auf einen Blick bieten. Das Konzept geht aus den Erfahrungen mit dem Taycan hervor und soll ein klar strukturiertes Bedienerlebnis ermöglichen.
Ohne Umwege
Das Cockpit ist konsequent auf den Fahrer ausgerichtet. Alle relevanten Bedienelemente sind rund um das Lenkrad angeordnet, sodass die Steuerung von Licht, Klima, Navigation und Infotainment ohne Umwege möglich sein soll. Ein volldigitales, freistehendes 12,6-Zoll-Display zeigt klassische Instrumente in digitaler Form, darunter eine moderne Interpretation des Fünf-Tuben-Designs, das Porsche seit Jahren prägt. Ergänzt wird dies durch klassische Haptik-Bedienelemente, wie etwa für die Lautstärkeregelung, die die Interaktion neben dem neuen Touchscreen etwas intuitiver gestalten sollen.
Mood Modes, Individualisierung und Raumgefühl
Neben dem digitalen Cockpit geht die Überarbeitung im Innenraum weiter. Die Fondsitze sind nun ebenfalls elektrisch verstellbar und bieten verschiedene Einstellungen von Komfortposition bis hin zu einer Cargostellung.
Über sogenannte Mood Modes sollen Licht, Klima, Klang und Sitzfunktionen individuell angepasst werden können, um unterschiedliche Atmosphären im Fahrzeug zu erzeugen. Ein Panorama-Schiebedach ergänzt das Raumgefühl. Darüber hinaus stehen diverse Materialien, Farben und Akzente für die Individualisierung des Innenraums im Vorhinein zur Auswahl.
