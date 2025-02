Die Updates für 2025 bringen auch eine neue Leistungselektronik mit sich, die vom Fahrer konfiguriert und unabhängig von den Fahrmodi eingestellt werden kann. Das neue System für die Wheeliekontrolle bietet vier Einstellungsstufen. Die Motorbremssteuerung kann an die Vorlieben des Fahrers angepasst werden und ergänzt in ihrer Wirkung die unterschiedlichen Drosselklappen-Kennfelder, so dass der Fahrer das Verhalten des Motors an seinen eigenen Fahrstil und die Bedingungen anpassen kann.

Marktstart ist im April, der Preis liegt in Österreich bei 23.895 Euro.