50 Jahre Honda Gold Wing: Die Geschichte des Luxus-Bikes

1976 lässt Honda ein Limited Edition-Modell folgen. Weil die Gold Wing vor allem auf dem amerikanischen Markt große Verkaufserfolge feierte und 80 % der Produktion an US-Kunden ging, wurde 1979 ein Motorrad-Werk in Marysville/Ohio in Betrieb genommen, um dort die Gold Wing zu produzieren.

Am Nachfolgemodell arbeitete man bei Honda acht Jahre lang. 2001 kommt schließlich die GL1800 Gold Wing. Der Sechszylinder-Boxer ist dabei in einem neuem Aluminiumrahmen eingebaut. „Mein Ziel war es, den Spaßfaktor zu erhöhen und eine Gold Wing mit Power- und Handling-Qualitäten zu entwickeln, die man sonst nur Sportbikes zutraut", erklärte der zuständige Projektleiter Masanori Aoki später. 2006 bekam das in den USA eingeführte Gold Wing-Modell den weltweit ersten Airbag in einem Serienmotorrad. 2011 verpasste man der Gold Wing einen neuen Look.