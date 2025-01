So setzt man auf eine lenkerfeste Bat Wing Verkleidung, neue Beinschilde und eine neue ergonomisch optimierte Sitzbank. Gepäck findet unter anderem in zwei Seitenkoffern und im geräumigen Tour Pak (Topcase) Platz. Angetrieben wird die Street Glide Ultra vom Milwaukee-Eight 117 mit 109 PS. Preis: ab 41.300 Euro.

Modellpflege

Das neu gestaltete Cruiser Portfolio umfasst 2025 sechs Softails mit neuer Technologie, optimierter Leistung und überarbeitetem Styling: Low Rider S, Low Rider ST, Breakout, Heritage Classic, Fat Boy und Street Bob. Den Antrieb übernimmt bei ihnen der 1923 Kubikzentimeter große Milwaukee-Eight 117 in den drei neuen Versionen Classic (bei Street Bob und Heritage Classic), Custom (bei Breakout und Fat Boy) und High Output (bei Low Rider S und Low Rider ST). Die Varianten des V2 unterscheiden sich durch ihre Einlass- und Auslassbereiche sowie durch ihre Abstimmung voneinander und sorgen für eine noch bessere Performance. Außerdem verfügen die Cruiser jetzt über ein Antiblockiersystem, eine Antriebsschlupfregelung und eine Schleppmomentregelung, die ihre Funktion in Schräglage beibehalten, sowie über die drei Fahrmodi Road, Sport und Rain. Harley-Davidson überarbeitete auch die Fahrwerke aller Cruiser, so dass Komfort und Fahrverhalten weiter optimiert wurden.

Die Harley-Davidson Sportster S erhält für 2025 ein überarbeitetes Fahrwerk. Das an Front und Heck überarbeitete Fahrwerk bietet nun hinten rund 60 Prozent mehr Federweg, was dem Fahrkomfort zugutekommt, ohne die Sitzhöhe zu beeinträchtigen. Die Upside-down-Gabel und das Zentralfederbein sind vollständig einstellbar: Druck- und Zugstufe der Dämpfung sowie die Federvorspannung können den Bedürfnissen des Fahrers entsprechend justiert werden.