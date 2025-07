Mehr PS in Österreich: Ein Risiko für die Verkehrssicherheit?

Die Motorleistung von Pkw in Österreich nimmt stetig zu. Laut aktuellen Daten der Wiener Städtischen Versicherung lag die durchschnittliche PS-Zahl im Jahr 2024 bei rund 129. Zum Vergleich: Im Jahr 2015 betrug der Schnitt noch 109 PS. Besonders deutlich fällt der Anstieg in Vorarlberg und Wien aus. In beiden Bundesländern stieg die durchschnittliche Motorleistung innerhalb der letzten zehn Jahre um mehr als 20 Prozent.

Die durchschnittlichen Pferdestärken der einzelnen Bundesländer im Überblick:

Vorarlberg : 141 PS

: 141 PS Wien : 140 PS

: 140 PS Salzburg : 138 PS

: 138 PS Burgenland : 128 PS

: 128 PS Tirol : 126 PS

: 126 PS Kärnten : 123 PS

: 123 PS Steiermark : 123 PS

: 123 PS Niederösterreich : 122 PS

: 122 PS Oberösterreich: 122 PS

Der überregionale Trend ist eindeutig: In allen Bundesländern wurden zwischen 2015 und 2024 teils zweistellige Zuwachsraten bei der PS-Zahl registriert. Laut der Wiener Städtischen Versicherung ist dieser Anstieg vor allem bei neuzugelassenen Fahrzeugen besonders stark ausgeprägt. Hier überschreiten viele Modelle die 150-PS-Marke.

Komfort, Sicherheit und Elektro-Power

Ein wesentlicher Treiber der steigenden Motorleistungen in Österreich ist das wachsende Komfortbedürfnis vieler Autofahrer. Laut der Studie wird eine höhere PS-Zahl zunehmend mit besserer Fahrdynamik, einem angenehmeren Fahrerlebnis und einem subjektiv gesteigerten Sicherheitsgefühl verbunden.

Besonders deutlich zeigt sich der Trend aber bei Elektroautos. Aufgrund ihrer Bauweise verfügen sie serienmäßig über hohe Leistungswerte. Selbst Modelle der Kompakt- und Mittelklasse wie Teslas Model 3 oder der Hyundai Ioniq 5 erreichen ohne sportliche Ambitionen zwischen 200 und 300 PS. Die aktuelle Entwicklung am österreichischen Automarkt spiegelt diesen Wandel wider. Laut Statistik Austria legten Fahrzeuge mit alternativen Antrieben im ersten Halbjahr 2025 um 59,3 Prozent zu. Der Anteil vollelektrischer Fahrzeuge an den Neuzulassungen beträgt mittlerweile 22 Prozent, was einem Anstieg von 42,2 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum entspricht.