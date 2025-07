Nun präsentiert man Generation Nummer drei und das Auto reiht sich unzweifelhaft in die Linie der CX-5 ein. Die typische CX-5-Silhouette bleibt erhalten, gleichzeitig folgt auch der Mazda dem Trend zum Größenwachstum. 115 mm länger ist der CX-5 Nr.3, 15 mm breiter und 30 mm höher. Das soll vor allem für mehr Platz für Fahrgäste und Gepäck sorgen, erklären die Mazda-Entwickler. Beim ersten Probesitzen kann man feststellen, dass es hinten ordentlich Platz gibt und dank der breiteren Türöffnungen und weiter aufschwingenden Türen kann man auch bequem ein- und aussteigen. Laut Mazda fällt so auch das Befestigen von Babyschalen einfacher.

Wenn Mazda ein neues Modell auf den Markt bringt, so ändert man das Design normalerweise sehr behutsam. Vor allem, wenn es ein wichtiges Modell ist, wie der CX-5 . Das SUV kam 2012 auf den Markt und entwickelte sich bald zu einem der Bestseller im Hause Mazda. In Österreich waren die Jahre 2013 und 2018 nach Einführung der zweiten Generation die besten Jahre mit über 3000 verkauften Einheiten. Und mit der zweiten Generation wurde der Mazda auch weltweit zu einem echten Bestseller.

Wie sieht es innen aus? Hier hat Mazda leider viele analoge Schalter und Knöpfe eliminiert. Bestimmendes Element ist der zentrale Touchscreen – je nach Ausstattungslinie ist dieser 12,9 oder 15,6 Zoll groß. Bedienelemente für die Klimasteuerung sind in den Touchscreen gewandert. Auch die Audio-Lautstärke muss man über den Schirm oder die (neuen kapazitiven) Bedientasten am Lenkrad regeln. Gleichzeitig hat man aber den Sprachassistenten verbessert, der gesprochene Kommandos eben zu Klimatisierung, Audio oder Navigation gehorsamst entgegennehmen sollte.

Optisch erkennt man den neuen CX-5 am einfachsten an der neu gestalteten Front . Wie gehabt setzt Mazda auf den charakteristischen Grill, wobei dieser nun von einer schwarzen Fläche eingerahmt wird – das schaut durchaus fesch aus. Übrigens wurde die Front ein Stück angehoben. Heckseitig wird das Logo durch einen Mazda-Schriftzug ersetzt.

Google fährt mit

Wichtig in Sachen Infotainment ist der Einzug von Google in den Mazda. So hat man nunmehr den KI-Assistenten von Google, Gemini, ebenso zur Verfügung wie Google Maps oder Google Play.

Mazda bietet den CX-5 vorerst nur mit einer Motorisierung an – einem 2,5-l-Benziner mit 141 PS. Der arbeitet mit 24-Volt-Mildhybrid-Unterstützung und wird stets mit einem 6-Gang-Automatikgetriebe kombiniert. Wahlweise kann man Front- oder Allradantrieb bekommen. Damit soll das SUV in rund 10,5 Sekunden auf 100 km/h beschleunigen, den Verbrauch gibt Mazda mit 7,3 bis 7,7 Liter/100 km an.