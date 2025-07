1.205 Kilometer ohne Stopp: Lucid Air knackt E-Auto-Rekord

US-Produzent Lucid hat mit einem seriennahen Modell eine neue Bestmarke für Elektrofahrzeuge aufgestellt. Der Air Grand Touring legte 1.205 rein elektrische Kilometer ohne Zwischenladung zurück. Die Fahrt führte vom schweizerischen St. Moritz über Österreich nach München. Die Route verlief dabei teils bergab, was sich positiv auf den Verbrauch auswirkte. Dennoch wurde die Strecke ohne spezielle Rekordvorbereitungen und bei alltäglichen Bedingungen absolviert. Der bisherige Bestwert von 1.045 Kilometern, den ein Mercedes EQS 450+ nur kurz zuvor am 19. Juni 2025 in Japan aufgestellt hatte, wurde damit nochmals deutlich übertroffen.

Dass Lucid den Mercedes‑Rekord in wenigen Wochen übertroffen hat, unterstreicht die rasanten technologischen Fortschritte im Premium‑E-Auto-Segment. Bemerkenswert ist dabei der Wettlauf um die Reichweite, die inzwischen als zentrales Verkaufsargument für Oberklassemodelle gilt. Lucid-Chefingenieur Eric Bach bekräftigt dies und erklärt, das Unternehmen wolle mit dieser Leistung „technologisch ganz vorne mitspielen und bereit sein, etablierte Marken offensiv herauszufordern“.