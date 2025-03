Dass Fahrzeuge wegen Vergehen, meist überhöhte Geschwindigkeit, beschlagnahmt werden, kommt durchaus vor. Dass dies gleich zweimal innerhalb von einem Monat passiert, überraschte auch die Polizei in Köln.

Dort wurde am 5. Februar ein Porsche Panamera aus dem Verkehr gezogen, nachdem dessen Fahrer (25) durch dichtes Auffahren und überhöhte Geschwindigkeit aufgefallen war, berichtet die Kölner Polizei. Bei der Kontrolle stellte sich heraus, dass der Mann keine gültige Fahrerlaubnis besaß und ihm diese, wie weitere Nachforschungen ergaben, in den vergangenen Jahren bereits mehrfach entzogen wurde. Die Polizei stellte daraufhin den Porsche sicher.

Da gegen den 25-Jährigen offene Forderungen in Höhe von mehreren tausend Euro bestanden, wurde das Fahrzeug durch Mitarbeiter der Stadt Köln gepfändet. Der Mann beglich seine Schulden und erschien am 4. März beim Sichersteller. Von dort nahm er seinen Porsche mit und fuhr direkt in die nächste Polizeikontrolle. Der Panamera wurde ein weiteres Mal beschlagnahmt und den Lenker erwarten nun mehrere Strafanzeigen.