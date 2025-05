Der allererste Compass mit seinem barocken Look sorgte in der Jeep-Gemeinde noch für wenig Begeisterung. Mit der ab 2016 gebauten Generation stellte sich aber so richtig der Erfolg ein und mittlerweile ist der Compass weltweit betrachtet das erfolgreichste Jeep-Modell überhaupt. 2,5 Millionen Kunden haben sich seit 2006 für einen Compass entschieden.

Nun steht die nächste Generation des Compass an – mit starker Bindung zu Europa. Das Auto wird (so wie der Vorgänger) im Stellantis-Werk in Melfi (Süditalien) produziert und fürs Design haben die entsprechenden Abteilungen in Turin und den USA zusammengearbeitet. So steht der Compass so vor einem, wie man sich einen Jeep vorstellt: Mit dem typischen Grill, der nun aber andere Aufgaben hat als Kühlluft zum Motor zu lassen, kantigem Design und überhaupt einem robusten Auftreten.