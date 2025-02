Honda HR-V: Was ist neu beim kompakten Hybrid-SUV?

Innen wurden Armaturenbrett und Mittelkonsole derart umgestaltet, um den Zugang zur kabellosen Ladestation, sowohl vom Beifahrer-, als auch vom Fahrersitz zu erleichtern. Die in hochglänzendem Schwarz gehaltene Mittelkonsole ist jetzt flacher und ergonomischer gestaltet.

Was die Optik betrifft, so bekommt der HR-V einen neuen Frontstoßfänger und ein überarbeitetes Kühlergrilldesign sowie abgedunkelte Scheinwerferinnenseiten. Dazu kommen neue Scheinwerfereinheiten mit markanter DRL-Signatur, eingerahmt von einem dunklen Finish. Heckseitig wurde der LED-Lichtbalken, der sich über die gesamte Breite erstreckt, überarbeitet.

Der HR-V ist derzeit das meistverkaufte Modell von Honda in Europa. Nun hat man das kompakte SUV, eher dezent, überarbeitet und darauf gehört, was die Kunden wünschen.

Um das Leben an Bord noch angenehmer zu machen, hat Honda an der Geräuschisolierung gearbeitet und zur Komfort-Ausstattung des HR-V gehören unter anderem Panorama-Glasdach, beheizte Vordersitze und eine elektrische Heckklappe.

Nachgeschärft haben die Honda-Ingenieure auch beim Fahrverhalten. Beim Thema Antrieb ändert sich freilich nichts und damit fährt der HR-V weiterhin mit dem e:HEV Vollhybridsystem. Honda kombiniert für das System einen Benziner und zwei Elektromotoren. Die Leistung liegt bei 131 PS, der Verbrauch laut WLTP bei 5,4 Liter.

Honda hat für den HR-V neu das Advance Plus Paket mit exklusiven Designdetails geschnürt. Basierend auf der Advance Variante verfügt der Plus über eine exklusive Lackierung mit farblich auf die Karosserie abgestimmten Stoßfängern, Radhauseinfassungen und Türverkleidungen. Ein Kühlergrill in Crystal Black betont den Auftritt, der durch modellspezifische Leichtmetallfelgen ergänzt wird. Stichwort Lackierung. Sage Green, Seabed Blue und Urban Gray sind die neuen Außenfarben.

Die Preise beginnen bei 35.790 Euro und Honda rechnet vor, dass man abzüglich des Honda Hybrid- und Finanzierungsbonus auf 33.790 Euro kommt.