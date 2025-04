Nachfrage nach älteren Gebrauchtwagen gestiegen

Die Online-Plattform AutoScout24 stellt eine verstärkte Nachfrage nach älteren Gebrauchtwagen bei uns fest. Besonders oft auf der Wunschliste stehen aktuell Autos im Alter von 3 bis 5 Jahren mit einem Durchschnittspreis von 31.958 Euro, die noch in gutem Zustand, aber bereits günstiger als neuwertige Modelle sind. Auch Modelle zwischen 10 bis 20 Jahren (12.181 Euro), bei den die Käufer gezielt auf niedrige Anschaffungskosten achten, sowie Youngtimer (9.228 Euro) waren im März im Vergleich zum Vormonat um 12 Prozent mehr nachgefragt.

Fahrzeuge zwischen 5 und 10 Jahren liegen mit einem durchschnittlichen Preis von 24.247 Euro und einer Beliebtheit von 9 Prozent ebenfalls im vorderen Feld. Im Gegensatz dazu verlieren besonders junge Gebrauchte an Zuspruch: Bei 1 bis 3 Jahre alten Fahrzeugen (41.635 Euro) ist die Nachfrage um 6 Prozent zurückgegangen. Modelle bis zu 1 Jahr liegen im Schnitt bei 41.277.

Was die einzelnen Fahrzeugklassen betrifft, so sticht besonders die Obere Mittelklasse (31.006 Euro) mit einem Nachfrageplus von 22 Prozent hervor. Mehr Interessenten finden aktuell auch die Kompakt- (21.433 Euro, Nachfrage: +13 Prozent) und Mittelklasse (26.516 Euro, Nachfrage: +10 Prozent). Die Preise für Kleinwagen sind um 1,7 Prozent gefallen und liegen nun bei 15.257 Euro (Nachfrage: +7 Prozent). Ähnliche Werte zeigen SUVs und Geländewagen (35.850 Euro, Nachfrage: +7 Prozent). Der Durchschnittspreis für die Oberklasse liegt bei 65.404 Euro, Vans und Kleinbusse kosten 27.382 Euro. Sportwagen bleiben mit durchschnittlich 80.312 Euro das teuerste Segment.

Die Preise blieben im März nahezu stabil. Im Schnitt kostete ein Gebrauchter 29.750 Euro und damit um 277 Euro oder 0,92 Prozent weniger als im Februar dieses Jahres, so AutoScout24 am Mittwoch in einer Aussendung. "Insgesamt entwickeln sich die Preise für gebrauchte Autos im laufenden Jahr relativ stabil. Gleichzeitig hat die Nachfrage im März spürbar angezogen - insbesondere bei älteren Modellen“, resümiert Nikolaus Menches, Country-Manager von AutoScout24.