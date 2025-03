Die Geometrie basiert auf dem Hardtail-Mountainbike Ignite SLX von Ridley, einem Modell für Hardtail Cross-Country. Und bei Ridley gibt man eine Reifenfreigabe von 29 x 2,3 (also etwa bis 58 mm). Wer mehr Komfort wünscht, kann das Bike optional auch mit einer Federgabel mit 100 mm Federweg bekommen.

Mit Apex-Gruppe von Sram kostet das Ignite GTX ab 2.799 Euro, mit Federgabel wird das Bike um 200 Euro teurer. Ridley bietet das Ignite GTX auch mit Rival1, Rival-GX AXS in Mullet-Setup und Shimano GRX800 1x12 in Mullet-Setup an.