Die ersten "Kunden" sind prominente Rennradfahrer, die auf Canyon unterwegs sind. So werden Mathieu van der Poel und Jasper Philipsen (beide vom Team Alpecin-Deceuninck) schon in diesem Frühjahr bei den Rennen mit Rennrädern, die über MyCanyon individualisiert wurden, an den Start gehen.

Was ist MyCanyon? Es ist ein neues Individualisierungsprogramm, das der Radhersteller nun ins Leben gerufen hat. Damit kann zum ersten Mal überhaupt ein Fahrrad direkt bei Canyon individuell gestaltet werden.

Das erste Modell, das mit dem MyCanyon Programm individuell gestaltet werden kann, ist das Aeroad CFR. Dass man ein Rahmendesign nach eigenen Wünschen gestaltet, ist allerdings nicht möglich. Canyon hat sich für einen kuratierten Ansatz bei der Konfiguration der Bikes entschieden, anstatt den Kunden völlige Freiheit zu lassen. MyCanyon startet mit 13 verschiedenen Rahmendesign-Optionen in drei neuen Kollektionen. So gibt es drei neue Artwork-Kollektionen, die bei der individuellen Gestaltung eines Bikes wählbar sind: Fabrio, Mano und Opus.

Beispiele aus der Mano bzw. Fabrio Kollektion