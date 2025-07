Hyundai-Geschäftsführer Punzengruber: „Es geht nicht ohne Händlernetz“

30 Jahre Autobranche: Hyundai Geschäftsführer Roland Punzengruber hat in dieser Zeit viele Autos und Trends vorüberfahren sehen. Der Autoprofi sieht die Entwicklungen und den Markt gelassen: China-Fabrikate müsse man ernst nehmen, sein Geschäft kundennah anlegen und auf ein gutes Händlernetz setzen. Wir machen eine gemeinsame Ausfahrt: mit einem Ioniq 5 .

KURIER: Wir sitzen im Ioniq 5 – warum fiel Ihre Wahl auf dieses Auto?

Roland Punzengruber: Es ist ein World Car of the Year und ein echter Gamechanger. Die 800-Volt-Technologie ist besonders, dazu das Retro-Design. Das macht das Auto auch nach vier Jahren noch zu einem Bestseller in unserer Flotte.

Wer ist die Zielgruppe für den Ioniq 5?

Die ersten Jahre war das Elektrosegment von den Firmenkunden geprägt. Weit über 80 Prozent der Käufer waren Unternehmen. Mit der leistbareren Preisgestaltung ist die E-Mobilität bei den Privatkunden angekommen. Mittlerweile haben wir 50 Prozent private Käufer.

Was können die Koreaner im Autobau?

Hyundai ist ein relativ junger Konzern, 1967 gegründet. Aber sie haben schon bald begonnen, zu expandieren. Drei Viertel der in Europa fahrenden Fahrzeuge werden hier designt und produziert. Die Koreaner haben verstanden, dass man in puncto Geschmack die Regionalität abholen muss.

Wie sieht der Konzern das Antriebsthema?

Hyundai zählt zu den Pionieren der E-Mobilität. 2016 hat man mit dem Ioniq der ersten Generation ein Fahrzeug auf den Markt gebracht, wo in einer Silhouette drei Motorvarianten zu haben waren. Die eigentliche Pioniertätigkeit war aber dann mit der Brennstoffzellentechnologie. 1998 war die erste Brennstoffzelle aus dem Hause Hyundai fertig, bevor noch der erste Hyundai-Dieselmotor da war. Und auch das erste in Serie produzierte Wasserstofffahrzeug war ein großer Schritt im elektrischen Bereich.