Nun kündigt man eine Erweiterung des Modellangebots an. Nach der Limousine SU7 folgt demnächst das erste SUV der Marke, genannt YU7 . Das Design der Front- und Heckleuchten ähnelt weitgehend der Limousine SU7, von der Proportionen her wirkt der YU7 durchaus sportlich.

Was die Abmessungen betrifft, so kommt der YU7 auf eine Länge von 4.999 mm und ist dabei 1.600 mm hoch. Die Leistung dürfte ähnlich dem SU7 sein, also in der Topversion wären das rund 680 PS.