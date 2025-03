Was VW sonst noch zur Technik verrät: Der Elektromotor leistet 70 kW/95 PS und macht den ID.Every1 130 km/h schnell. Über die Akkugröße sagt man noch nichts, die Reichweite soll aber bei 250 Kilometer liegen.

Es ist dies ein Vorbote des kommenden, kompakten Elektroautos von VW. Mit den Abmessungen von 3.880 mm Länge würde sich der ID. Every1 zwischen dem ehemaligen Up und dem aktuellen Polo einordnen. Das E-Auto gehört zur Electric Urban Car Family von VW und basiert auf dem neuen modularen E-Antriebs-Baukasten.

Für VW-Chef Thomas Schäfer ist die Mission des kommenden, kleinen Elektroautos klar: Es soll wieder ein echter " Volkswagen " werden. Also, ein Auto für alle - darum wohl auch der kunstvolle Name für die Studie: ID.Every1 .

Für die Technik wesentlich ist aber außerdem, dass der kleine ID. (als erstes Auto aus dem VW-Konzern) eine komplett neue Software-Architektur bekommt.

Marktstart für die Serienversion ist 2027 und VW plant einen "Grundpreis" von 20.000 Euro für den Kleinen. Damit ist er um 5.000 Euro günstiger als der etwas größere ID.2 all, der 2026 auf den Markt kommen soll. Ob der ID.Every1, so wie ein Vorgänger, der Up, auch als Seat/Cupra und Skoda auf den Markt kommen wird, hat der VW-Konzern noch nicht bekannt gegeben.

Bis 2027 will VW neun neue Modelle bringen und bis 2030 soll VW der Technologieführer unter den Volumenhersteller sein, kündigt VW-Chef Thomas Schäfer an.