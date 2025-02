Erster Ausblick auf den ID.1: VW für 20.000 Euro soll 2027 kommen

Bis der kleine VW auf den Markt kommt, wird aber noch Zeit vergehen. Anfang März will man das Auto noch in Form eines Showcars zeigen, die Weltpremiere der Serienversion ist erst für 2027 vorgesehen.

Vor dem ID.1 kommt bei VW noch der ID.2 all (so der Name der ersten Studie). Der ist für 2026 angekündigt und soll für unter 25.000 Euro zu haben sein. Insgesamt kommen bei VW neun neue Modelle bis 2027 auf den Markt.

Der ID.2 all wird bei Seat in Spanien - so wie die entsprechenden Ableger von Cupra und Skoda - vom Band laufen. Wo der Einstiegs-VW gebaut wird, hat Thomas Schäfer noch nicht verkündet. Das Stammwerk in Wolfsburg soll Vorreiter für die Produktion der neuen vollelektrischen Kompaktklasse auf der SSP (Scalable Systems Platform) werden. So ist der Plan, in Wolfsburg den elektrischen Golf-Nachfolger und auch einen elektrischen T-Roc, beide auf der SSP-Plattform zu produzieren. "So machen wir Wolfsburg zur Hauptstadt für unsere neue vollelektrische Kompaktklasse“, sagt Thomas Schäfer.

Bei VW setzt man auf einen Drei-Phasen-Plan: Aufholen (Wettbewerbsfähigkeit stärken, indem Kostenstrukturen optimiert und die bestehenden Modellpalette gezielt erweitert wird), Angreifen (neun neue Modelle bis 2027, inklusive ID. 2all und Einstiegsstromer für rund 20.000 Euro) und Anführen (Volkswagen setzt als technologisch führende Marke im Volumensegment neue Standards und treibt Mobilität weltweit voran).