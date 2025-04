Den Megane aus dem Hause Renault gibt es mittlerweile nur mehr rein elektrisch. Als Megane E-Tech Electric kam der kompakte Franzose vor drei Jahren auf den Markt und nun befand man bei Renault, dass es Zeit für ein Update wäre.

Optisch hat sich praktisch nichts verändert, Renault hat aber beispielsweise die Angebotsstruktur vereinfacht und an der hilfreichen Technik gearbeitet. So bekommt man den Megane in drei Ausstattungslinien: Techno (Basis), Esprit Alpine (sportlich) und Iconic (luxuriös). Für den Antrieb sorgt in allen Versionen ein 160-kW-Elektromotor (die für die motorbezogene Versicherungssteuer wichtige Dauerleistung beträgt 55 kW) und der Strom wird in einem 60-kWh-Akku gespeichert.