Und zwar über den ganzen Lebenszeitraum eines Fahrzeugs – von der Wiege bis zur Bahre, sagen die Renault-Entwickler. Die Lebenszyklusanalyse (LCA) ist dabei eine wissenschaftliche Methode, um die Umweltauswirkungen eines Fahrzeugs über den gesamten Lebenszyklus hinweg zu messen. Sie berücksichtigt die Materialgewinnung und die Herstellung von Komponenten sowie die Montage, den Transport, die Nutzung, die Wartung und das Recycling von Fahrzeugen. Gemessen wird in CO 2 -Äquivalenten, eine Maßeinheit zur Vereinheitlichung der Klimawirkung der unterschiedlichen Treibhausgase. So kommt beispielsweise ein Captur mit Verbrenner in der Lebenszyklusanalyse auf 50 Tonnen CO 2 -Äq. Bei einem elektrischen Megane ist es nur halb so viel. Mit dem Embleme könnte man diesen Wert auf sage und schreibe fünf Tonnen drücken.

Wie soll das gelingen? Es beginnt damit, dass der CO 2 -Fußabdruck bei der Herstellung aller Teile um 70 Prozent reduziert wird. Gleichzeitig werden 50 Prozent der für den Bau des Fahrzeugs verwendeten Materialien recycelt, und fast alle verwendeten Materialien sind am Ende ihrer Lebensdauer wiederverwertbar. Es sind nur sieben Materialien und Komponenten, die 90 Prozent des CO 2 -Fußabdrucks des Renault ausmachen: Batterie, Stahl, Aluminium, Polymere, elektronische Komponenten, Reifen, Brennstoffzelle und Tank. Man spart Gewicht, wo man nur kann. Beispiel: Der Türmechanismus des Prototypen setzt sich aus nur sechs Komponenten zusammen, bei einem Megane sind es 56. Der Fußboden besteht zu 90 Prozent aus recyceltem Material und ist auch um 35 Prozent leichter als aktuelle Lösungen.

Brennstoffzelle

Angetrieben wird der Embleme von einem 160-kW-Elektromotor. Der Strom wird in einem 40-kWh-Akku gespeichert. Der französische Akku-Hersteller Verkor setzt auf optimierte Herstellungsprozesse, ein mit CO 2 -armem Strom betriebenes Werk, lokale Zulieferer und ein optimiertes Recycling von Altbatterien und kann so die CO 2 -Emission im Vergleich zu einer herkömmlichen Batterie um 72 Prozent reduzieren. Dazu kombiniert Renault eine Brennstoffzelle, für die der nötige Wasserstoff in einem 2,8-kg-Tank gespeichert wird. Auf diese Lösung kam man, weil diese Kombination den besten Wert in Sachen CO 2 -Fußbadruck schafft, erklärt Projekt-Manager Pascal Tributte, der früher bei Renault in der Formel-1 tätig war und vor fünf Jahren mit dem Projekt Embleme begonnen hat.

Auch wenn das Fahrzeug so nicht kommen wird, so werden einzelne Entwicklungen für den Embleme in nächster Zeit in kommende Fahrzeugmodelle bei Renault einfließen.