Maxus bringt elektrischen Pick-up, setzt aber auch auf Diesel

So wie MG gehört auch die Nutzfahrzeugmarke Maxus zur Asia Car Import Austria GmbH von Denzel. Man will hier ganz klar die Nummer eins bei den elektrischen Nutzfahrzeugen sein. Und man bringt ein neues Fahrzeug, das für Aufsehen sorgen soll.

Der eTerron9 ist ein elektrisch betriebener Pick-up, der so nur in China und Europa verkauft wird. 5,5 Meter lang ist der Maxus und einer der „Gags“ ist, dass man die Abtrennung zwischen Passagierraum und Ladefläche umklappen kann und so noch längeres Transportgut (bis zu 2,4 Meter) unterbringen kann.

Der Strom wird in einem 102-kWh-Akku gespeichert, das soll für bis zu 430 Kilometer Reichweite gut sein. Zudem kann der Pick-up bis zu 3,5 Tonnen an den Haken nehmen. Der Preis liegt bei 57.900 Euro (netto) und der Importeur rechnet heuer mit 150 Zulassungen.

Allerdings erklärt Andreas Kostelecky, zuständig für die Marke Maxus in Österreich, dass das Wachstum bei den elektrischen Nutzfahrzeugen verhalten verläuft. Deswegen wird man den Transporter Deliver7 nicht nur als elektrische Allradvariante bringen (den eDeliver7 AWD), sondern auch als Diesel.