Hyundai hat den Ioniq 6 nun überarbeitet und das Resultat auf der Seoul Mobility Show präsentiert. Die Designer sprechen dabei von aufgewerteten Proportionen und einer schlanken und ausgewogenen Silhouette. Was auffällt: Einer der markanten Spoiler des Vorgängermodells am Heck wurde entfernt, um eine glattere und feinere Silhouette zu erzielen. Somit verfügt der neue Ioniq 6 nur noch über einen ausgeprägten Spoiler, wobei die Aerodynamik nicht beeinträchtigt werden soll.

An der Front gibts nun schlanke Hauptscheinwerfe r. Die Motorhaube wurde etwas hochgezogen und das gesamte Auto wirkt länger und so noch stromlinienförmiger als zuvor.

Nichts ändert sich an der Technik unter dem Blech. Nur in der Basisversion gibt's eine 53-kWh-Batterie, sonst wird der Strom in einem 77-kWh-Akku gespeichert. Der E-Antrieb leistet 111 kW (Basis) und sonst sind es 168 kW oder 239 kW (im 4WD). Marktstart ist bei uns im Herbst, ob sich an den Preisen (die derzeit bei rund 40.000 Euro starten) etwas ändern wird, hat Hyundai noch nicht verraten.

Hyundai kündigt auch schon eine N-Version - wohl analog zum Ioniq 5 N - an, die im Sommer im Detail vorgestellt wird.