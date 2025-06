Drei Länder, tausend Kilometer: Mit dem Audi A6 e-tron durch den hohen Norden

Kopenhagen, Oslo, Bergen – etwas über 1.000 Kilometer ist die Strecke lange, die von Dänemark nach Schweden nach Norwegen führt. Vorbei an Bergen, Seen und entlang des Meeres, mit Fjorden und schönen Städten entlang der Route.

Die Strecke: Konkret geht es von Kopenhagen (Dänemark) nach Malmö (Schweden), dann weiter nördlich, immer der Küste entlang nach Göteborg (Schweden) und weiter über die Grenze nach Oslo (Norwegen). Von da an werden die Straßen einsamer und der Weg verläuft Richtung Westen, mit dem Ziel Bergen, an der norwegischen Westküste.

Diese Autofahrt wird keine Abgase in die Luft blasen, sie verläuft (fast) ohne Motorgeräusche. Lediglich der Abrolllärm der Reifen wird zu hören sein. Mit dem Audi A6 Sportback e-tron sind wir auf diesem Roadtrip vollelektrisch unterwegs. Laden inklusive, aber das sollte in den nördlichen Ländern, bekannt für ihre weit gediehene Ausrollung von E-Fahrzeugen und Ladeinfrastruktur, kein Problem sein.

Zudem: Laut WLTP verspricht Audi für den A6 Sportback e-tron performance eine Kilometerleistung von 756 km. Die Energie wird also gut und lange reichen, bei ziemlich optimalen Temperaturen von etwa 15 Grad (ganz gut für den Akku, ein bisschen wärmer würde er sich noch wohler fühlen) und auf vielen Landstraßen, die lediglich 70 km/h (in Schweden) bzw. 80 km/h (in Dänemark und Norwegen) zulassen. Wir laden übrigens mit einer Ladekarte für alle Länder.