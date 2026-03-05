Wir nutzen künstliche Intelligenz, um Zusammenfassungen unserer Artikel zu erstellen. Jeder Text wird vor der Veröffentlichung von einem Redakteur geprüft.

Mit dem Born brachte Cupra vor etwas mehr vier Jahren sein erstes reines Elektroauto auf den Markt. Das elektrische Portfolio ist gewachsen, es folgte der Tavascan und heuer kommt mit dem Raval ein kompaktes E-Auto für rund 25.000 Euro. Und der Born wird gehegt und gepflegt und präsentiert sich weiter geschärft und im Detail verbessert. Klar, dass man beim äußeren Erscheinungsbild auf das aktuelle Cupra-Familiengesicht setzt - das heißt, der Born bekommt die markante Sharknose, die in die dreieckigen Matrix-LED-Scheinwerfer (optional) übergeht. Die Scheinwerfer können im neuen Born noch etwas mehr. So ermöglicht das System die Anpassung der Beleuchtung an die Fahrumgebung und es gibt nun eine blendfreie Fernlichtfunktion.

Die typische horizontale Lamelle vorn ist jetzt übrigens in Kupfer, der typischen Cupra-Farbe, gehalten. Heckseitig wurden Stoßfänger und Heckklappe neu gestaltet. Markant ist hier der Diffusor. Zudem haben die Designer dem beleuchteten Logo einen 3D-Effekt verpasst. Auch innen hat Cupra nachgebessert. Der zentrale Touchscreen bleibt bei seiner Größe von 12,9 Zoll (ja, auch die Touchslider unter dem Schirm bleiben, sind aber zumindest beleuchtet). Gewachsen ist hingegen die Größe für das Fahrerdisplay - von 5,3 auf 10,25 Zoll.

Die neu gestaltete Lichtsteuerung soll die Benutzerfreundlichkeit verbessern und für eine einfachere und intuitivere Bedienung der Außenbeleuchtung sorgen. Neu gestaltet hat Cupra das Lenkrad und hier setzt man auf physische Bedienelemente. Das Lenkrad verfügt über Satellitentasten zur Auswahl der Fahrmodi sowie über regenerative Schaltwippen (abhängig von der Motorisierung). Noch ein Punkt, bei dem Cupra jetzt nachgebessert hat, betrifft die Fensterheber. Man muss nicht mehr zwischen vorne und hinten umschalten, sondern hat auf der Fahrerseite jetzt vier einzelne Schalter für die Fenster. Auch der Komfort für die Fondpassagiere wurde verbessert: Hintere Lüftungsdüsen wurden in die Rückseite der Mittelkonsole integriert, um die Klimaverteilung zu verbessern. Ein Update gab es auch für das Soundsystem, so wurde durch die Integration der Sennheiser-Contrabass-Technologie in das Soundsystem mit zehn Lautsprechern verbessert. Stichwort Klang. Eine neue Innenraum-Klangsignatur, die im Cupra und Performance-Fahrmodus verfügbar ist, soll "die Verbindung zwischen der Person am Steuer und dem Fahrzeug steigern". Das Klangerlebnis wurde entwickelt, um auf Gaspedalstellung, Geschwindigkeit und Fahrmodus zu reagieren, und verstärkt das Gefühl von Leistung, ohne aufdringlich zu wirken, erklären die Entwickler (wie das klingt, werden wir bei einer ersten Testfahrt hören).

