Neuer Look, mehr Reichweite: BMW überarbeitet den iX

BMW verpasst allen Versionen mehr Leistung. Und: Mit jeweils einer E-Maschine an der Vorder- und Hinterachse verfügen alle Modellvarianten über einen elektrischen Allradantrieb. Als xDrive45 leistet der iX nun 300 kW/408 PS, das sind 60 kW/82 PS mehr. Der iX xDrive60 kommt auf 400 kW/544 PS (15 kW/21 PS mehr). Topmodell ist der M70 mit einer Spitzenleistung von 485 kW/659 PS im My Mode Sport und einem maximalen Drehmoment von 1100 Nm (bei aktivierter Launch Control). So sprintet der iX in 3,8 Sekunden auf 100 km/h und erreicht sogar eine theoretische Spitze von 250 km/h.

Die Akkus mit neuer Batteriezellen-Technologie haben eine Kapazität von 94,8 kWh im xDrive 45 und 109,1 kWh (xDrive60) beziehungsweise 108,9 kWh (M70 xDrive). Geladen wird im Einsteiger-iX mit bis zu 175 kW und sonst mit 195 kW. Wechselstrom lädt man mit bis zu 22 kW. Eine optimierte Vorkonditionierung der Hochvoltbatterie sorgt ebenso wie das Aufheizen des Speichers mithilfe der für die Fahrzeugklimatisierung eingesetzten Wärmepumpe für kürzere Ladezeiten. Außerdem wurde die Ladestromregelung weiterentwickelt, um ein möglichst umfangreiches Nutzen hoher Ladeleistungen zu ermöglichen. Und der Ladeanschluss des weist jetzt einen Entriegelungstaster auf.