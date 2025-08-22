Chery Europa-Chef David Shen: „Unsere Zukunft ist europäisch“

David Shen leitet bei Chery Automotive den Vertrieb der Marken Omoda und Jaecoo in Europa. Mit über zehn Jahren Erfahrung in strategischer Produktplanung und erfolgreichen Markteinführungen bringt er frischen Schwung in die Etablierung der beiden Newcomer.

KURIER: Herr Shen, Sie sind derzeit mit den Marken Omoda und Jaecoo in Europa aktiv. Was reizt Sie daran, eine neue Marke auf einem neuen Markt aufzubauen?

David Shen: Am meisten reizt mich die Chance, etwas Neues zu machen. Außerdem die Möglichkeit, den gesamten Prozess von der Produktplanung über den Vertrieb bis hin zum After-Sales mitzugestalten. Omoda und Jaecoo sind spannende Marken, die ich als ideale Ergänzung für den europäischen Markt sehe.

Sie haben die Marken bereits in Ländern wie Italien, Spanien oder Polen eingeführt. Wie fällt die Bilanz aus?

Schon vor dem Marktstart erhalten wir Interesse, viele Kunden buchen Testfahrten oder bestellen Fahrzeuge, bevor die Preise bekannt sind. Das liegt daran, dass wir uns am Feedback der Kunden ausrichten, von der Konzeptphase über die Markteinführung bis zum After Sales-Bereich. Im April 2023 haben wir weltweit 50.000 Fahrzeuge verkauft. Im April 2025 waren es bereits 500.000 Stück.

Warum starteten Sie in Ländern wie Polen oder Ungarn und nicht in Österreich?

Wir wählen die Märkte nach Geschwindigkeit der Verhandlungen und Verfügbarkeit verlässlicher Partner. Wo die Rahmenbedingungen schneller passen, beginnen wir zuerst. Die Reihenfolge bedeutet also keine Wertung.

Wie sehen die Zielgruppen von Omoda und Jaecoo aus?

Omoda richtet sich an eine jüngere, designaffine Kundschaft, die auffallen möchte – ein Lifestyle-Crossover für Individualisten, die nicht die Standardnorm haben möchten. Jaecoo dagegen ist stärker auf die urbane Elite zugeschnitten: robuste, vielseitige SUVs mit Offroad-Kompetenz für Familie und Freizeit.

Welche Bedeutung haben die Markennamen?

„Jaecoo“ setzt sich aus dem deutschen Wort „Jäger“ und dem englischen „cool“ zusammen. „Omoda“ verbindet den Ausruf „Oh!“ mit „modern“.