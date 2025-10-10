Der kleine Ort Tversted ist ein beschauliches Fleckchen im dänischen Nordjütland. Etwas über 500 Menschen leben hier und der Tourismusverband der Region wirbt mit schönen Stränden, Dünen, der Möglichkeit, Wassersport zu treiben und der Verpflegung mit wohlschmeckendem Fisch. Nur in einer Woche im September rotten sich hier die neusten Produkte der Autobranche zusammen. Denn dies ist auch jener Ort, an dem die prestigeträchtige Wahl zum Car of the Year Fahrt aufnimmt.

Was in einer beschaulichen dänischen Landschaft mit Schafen, Pferden und Kühen beginnt, gipfelt am Ende im Scheinwerferlicht der Brüsseler Autoshow. Zum bereits 47. Mal findet der sogenannte Tannistest statt und eine Woche lang steht ein Großteil der neuen Autos zum Testen bereit.

Bei der Aufstellung der Kandidatenautos zum Gruppenbild wird deutlich, wie umfangreich die Kandidatenliste heuer ist. 29 unterschiedliche Modelle sind es und von A bis Z – von Alpine bis Zeekr – reicht das Spektrum. Ganz neue Autos, wie die Alpine A390, der Jeep Compass, der Kia EV4, der Suzuki e-Vitara, der Toyota C-HR+, der Leapmotor B10 oder der Citroën C5 Aircross sind ebenso zu fahren wie bereits bekanntere Größen, wie der Skoda Elroq, der Dacia Bigster oder der Audi A6. Auffallend die Zunahme der Marken aus China. So sind heuer BYD, MG, Leapmotor, Zeekr und die zu Nio gehörende Marke Firefly dabei. Immer umfangreicher wird die Palette an Elektroautos. 74 Prozent der angetretenen Kandidaten sind BEV, nur mehr 11 Prozent sind Benzin-Verbrenner.