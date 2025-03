Es war das Jahr 1975 , als der Franzose Hervé Poulain - seines Zeichens Kunstauktionator und Rennfahrer - auf die Idee kam, ein künstlerisch gestaltetes Fahrzeug bei den 24 Stunden von Le Mans an den Start zu bringen. Beim damaligen BMW -Motorsportchef Jochen Neerpasch kam er an die richtige Adresse. Man nahm dafür einen 3.0 CSL, der vom amerikanischen Bildhauer Alexander Calder gestaltet wurde.

Um das 50-Jahr-Jubiläum gebührend zu feiern, schickt BMW Art Cars nunmehr um die ganze Welt. Die Tournee startet in Wien und dauert bis Anfang kommenden Jahres. In Wien wurden der Wagen von Roy Lichtenstein, der M1 von Andy Warhol und 635 CSi von Robert Rauschenberg im MAK gezeigt (leider nicht öffentlich). Wer aber Art Cars in Wien sehen will, kann dies im Rahmen der SPARK Art Fair noch bis Sonntag (23.3.25) tun. Auf der Messe sind die von David Hockney und Jeff Koons gestalteten BMW zu sehen.

Liste der Art Cars von 1975 bis 2024