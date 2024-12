Das 60-Jahr-Jubiläum wurde im vergangenen Jahr gefeiert. Über den Ursprung des Autoherstellers Lamborghini und die Rolle Enzo Ferraris gibt es mehrere Legenden. Die einen sagen, Enzo Ferrari habe Ferruccio Lamborghini, als er sich über seinen gekauften Ferrari beklagte, erklärt, er solle seine Traktoren bauen und von Sportwagen hätte er ohnedies keine Ahnung. Andere sagen, Enzo Ferrari Herrn Lamborghini nicht einmal empfangen.

Jedenfalls war Ferruccio Lamborghini ein Mann der Tat und wenn er sich etwas in den Kopf setzte, dann zog er es für gewöhnlich durch. Und so entstanden in Sant’Agata Bolognese in der Emilia-Romagna – in unmittelbarer Nachbarschaft von Maranello (Ferrari) und Modena (Maserati) – ab 1963 exklusive Sportwagen. Lamborghini ist im Laufe der Jahre mit aktuell rund 3.000 Mitarbeitern zu einem wichtigen Faktor in der Region geworden.