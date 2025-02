Batterie leer? So gibt man richtig Starthilfe

Winterzeit heißt für viele auch Fahrt in die Berge und in den Skiurlaub. Doch was, wenn die kalten Temperaturen in den Wintersportgebieten die Batterie streiken lassen? ÖAMTC-Techniker Steffan Kerbl erklärt: "Wenn die Batterie wirklich defekt ist, hilft nur ein Tausch, der von unserer Pannenhilfe durchgeführt werden kann. Sind jedoch noch 'Lebenszeichen' vorhanden, kann man auch selbst versuchen, das Fahrzeug wieder flott zu bekommen." Dabei ist allerdings Vorsicht geboten: Falsche Handhabung der Starterkabel kann bei beiden Fahrzeugen teure Schäden an der Elektronik verursachen.

Wie gibt man richtig Starthilfe?