Es ist die mittlerweile dritte Generation des SUV aus Bayern (das freilich nicht in Bayern gebaut wird - aber dazu später). 2008 kam der erste Q5 und traf den Geschmack der Kunden. Von der ersten Generation wurden 1,6 Millionen Stück verkauft, von der zweiten, die 2016 erschien, 1,1 Millionen. Seit 2021 gibt es die Karosserievariante Sportback für die, die sich einen etwas sportlicheren Auftritt wünschen. Der Sportback ist in Europa durchaus beliebt, in Österreich entfallen rund 35 Prozent der Q5-Käufe auf den Sportback.

Produziert wird der Q5 in Audis Werk in Mexiko. Angesichts der Trump-Zölle kein günstiger Ort für den Export in die USA, wo man den Q5 auch gerne mag - dort aber eigentlich nur das SUV, der Sportback gefällt dort weniger.