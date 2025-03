Auf der Suche nach neuen Superlativen ist Aston Martin nun fündig geworden und präsentiert - nach eigener Definition - das schnellste und stärkste Cabriolet mit Frontmotor. Der schnellste, offene aus dem Hause Aston Martin ist der neue Vanquish Volante in jedem Fall. Und den 12cilindri Spider von Ferrari schlägt man um 5 PS.

Der Volante ist also die offene Version des Vanquish Coupes. Damit hat der Aston Martin den V12-Zylinder mit Turboaufladung unter der Fronthaube. Die Leistung liegt bei 835 PS. Und so beschleunigt man in 3,4 Sekunden auf 100 km/h und erreicht (theoretisch) eine Höchstgeschwindigkeit von 345 km/h.