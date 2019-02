Zukunft gestalten heißt Tabus brechen

Darf sich jemand, der sich langsam dem gesetzlichen Pensionsalter nähert, nach dem Urlaub auf seine Arbeit freuen? Oder muss er an das Nationalgefühl der „verdienten Pension“ glauben,weil er ja „so lange eingezahlt hat“? Man kann sich dem Thema mit kalten Zahlen nähern. Danach steigt unsere Lebenserwartung, während die Menschen kaum später in Pension gehen. Nach der jüngsten Statistik beziehen Frauen in Österreich im Schnitt etwas über 25 Jahre Ruhegeld, Männer rund 21 Jahre. Der Zuschuss des Staates muss also steigen. Aber ist die frühe Pension wirklich so erstrebenswert? Wer 40 Jahre lang Straßen asphaltiert oder Ziegel gemauert hat, musste körperlich alles geben. Aber warum gehen 65-Jährige bewährte Richterinnen und Richter in Pension, wenn diese dringend gebraucht werden? Das gilt auch für andere Berufe, wo Erfahrung wertvoll ist. Warum reden wir nicht über Teilzeitmodelle, durchaus mit entsprechenden Zuschlägen?

Die Regierung hat sich bisher geweigert, über eine Reform des Pensionssystem zu reden. 2,3 Millionen Pensionisten machen offenbar Angst. Dabei würde es diese ohnehin nicht treffen, aber Angst ist oft irrational. Durchaus vernünftig hingegen ist es, wenn Finanzminister Hartwig Löger die „betriebliche und private Vorsorge stimulieren“ will, wie er in einem Gespräch mit dem KURIER gesagt hat. Dem ehemaligen Versicherungsmanager vorzuwerfen, er wolle nur seine Branche fördern, ist tiefstes innenpolitisches Niveau, das nur sinnvolle Debatten verhindert.