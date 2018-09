Wir brauchen keine Revolution aus den USA

Nun muss auch in Österreich vieles reformiert werden: Der Staat reguliert zu viel, unnötige Strukturen kosten Geld, in der Bildungspolitik wurde allzu lange versäumt, allen Kindern so früh wie möglich Deutsch beizubringen. Aber wer sich manche Reden von FPÖ-Politikern anhört und deren Magazine liest, merkt, dass es einer sehr rechten Elite um etwas ganz anderes als um Reformen geht: Sie wollen eine „Konterrevolution“, gegen „das System“, oder wie Elmar Podgorschek, der FPÖ- Landesrat , bei der AfD formulierte: gegen die „linksgepolte Justiz“, auch „gegen die Kirche und die Wissenschaft“.

Die Republik Österreich soll durch eine „Konterrevolution“ eine völlig andere werden. Und wie? Durch die Methode Kickl: Den Menschen Angst vor Terror machen, die Medien einschüchtern, überall eigene Vertrauensleute positionieren. Auf diesen Punkt hat Podgorschek besonderen Wert gelegt. Trump hat es vorgezeigt, sein Bannon will nun „die Revolution nach Europa bringen“, vor allem Trumps Methoden der ständigen Lügengeschichten. Revolutionen zerstören, sie kosten große Opfer. Wir bauen besser auf unsere Erfolgsgeschichte auf, ohne den Menschen Angst zu machen.