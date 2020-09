Wien, du fade Stadt! Du warst immer spannend

„Wien war so grau und fad, oder?“ Viele junge Wiener sind überzeugt, dass ihre Stadt in den 1980er Jahren furchtbar war. Auch als ich 1984 hier angekommen bin haben mir die Leute gesagt, wie schlimm es in den 60er und 70er Jahren war. Ich habe jedenfalls eine spannende Stadt erlebt.

Das Bermudadreieck voller Bars und Restaurants, hatte Hochbetrieb. Der Austropop hat einem seiner vielen Höhepunkte zugesteuert. Falco’s „Rock Me Amadeus“ war 1986 Nummer eins der Charts in UK und den USA. Die Wiener wussten wie man Spaß hat und die Polizei hat so manche Feier um 22.00 Uhr abgestellt. Ein kleiner Tipp: Wenn einmal die Ordnungshüter vor der Tür stehen sollte man eher nicht das Funkgerät eines Polizisten schnappen und “Beam me up, Scotty“ reinsagen. Grau und fad war es jedenfalls nicht.

Wien war zudem schon in den 1980ern international. Das Vienna International Centre wurde 1979 eröffnet und machte Wien neben New York und Genf zum dritten UNO-Sitz. Diplomatinnen und Diplomaten aus der ganze Welt kamen in die österreichische Hauptstadt. Wien hatte auch fantastische internationale Küche: Persisch, türkisch, koreanisch sowie aus den Balkanländern.

Wenigstens sind heute die Geschäfte länger offen! In den 80ern haben mich die Supermärkte, die am Samstag schon zu Mittag geschlossen waren, verrückt gemacht. Als ich 2016 zurück kam, hatte sich die Lage gebessert. An Knotenpunkten gab es nun Supermärkte, die sogar am Sonntag offenhaben.