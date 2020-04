Wie unser Europa wieder erstarkt

Europa liefert und arbeitet Tag und Nacht unermüdlich. Wir wollen in dieser Krise so viele Menschenleben wie möglich retten. Wir kämpfen dafür, die Existenzgrundlagen der Europäerinnen und Europäer zu erhalten und den Motor unserer Wirtschaft so schnell wie möglich wieder anzuwerfen.

In den letzten Wochen haben wir auf europäischer Ebene Maßnahmen ergriffen, die vor kurzem noch undenkbar waren. Unsere Beihilferegeln sind jetzt flexibler denn je. Wir haben unsere Haushaltsregeln stärker gelockert als je zuvor. Gemeinsam konnten die EU-Institutionen und die Mitgliedstaaten in Summe 2,8 Billionen Euro zur Bekämpfung der Krise mobilisieren – das ist die weltweit stärkste Antwort auf den Wirtschaftseinbruch durch Corona. Und vergangenen Mittwoch haben wir ein neues Programm namens SURE vorgeschlagen.

100 Mrd. Euro stehen bereit, damit Regierungen Einkommenseinbußen ausgleichen können, wenn Unternehmen Kurzarbeit anmelden müssen und Selbstständige keine Aufträge haben. Wir haben auch beschlossen, jeden Cent der verbliebenen Mittel im EU-Haushalt dafür zu verwenden, medizinische Ausrüstung zu beschaffen und Tests massiv auszuweiten.

In dieser Krise machen wir keine halben Sachen. Das muss auch für die kommenden Jahre gelten, in denen es darauf ankommt, unsere Wirtschaft gut aus der Krise zu manövrieren. Dazu brauchen wir massive Investitionen, einen Marshall-Plan für Europa. Im Zentrum sollte dabei ein starker neuer EU-Haushaltsrahmen stehen. Dank seiner siebenjährigen Laufzeit schafft er Planungssicherheit für Investoren und Verlässlichkeit für alle Beteiligten. Unsere Welt hat sich verändert. Damit unser Haushalt den neuen Anforderungen gerecht wird, müssen wir ihn entsprechend ausstatten.

Die nächsten Jahre entscheiden darüber, wie gut und wie schnell unsere von der aktuellen Krise geschwächten Volkswirtschaften ihren Motor anwerfen und wir unseren einzigartigen Binnenmarkt wieder in Schwung bringen können.

Wir haben die Pflicht, das Geld aus unserem nächsten Haushalt besonders klug und nachhaltig zu investieren. Es muss helfen, zu bewahren, was uns lieb und teuer ist, und das Gefühl der Gemeinschaft unter den Nationen Europas erneuern. Und es muss eine strategische Investition in unsere Zukunft sein. Dabei geht es beispielsweise um Forschung, die digitale Infrastruktur, saubere Energie, eine intelligente Kreislaufwirtschaft und zukunftstaugliche Verkehrssysteme.