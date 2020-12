Wie die Neos in Wien eine Chance vergeben

Die Neos laufen Gefahr, die gleichen Fehler wie das Liberale Forum zu begehen. Dieses ist u. a. mit der Forderung der Abschaffung der Kruzifixe in den Klassenräumen in Erinnerung geblieben und nicht mit wirtschaftsliberalen Ideen.

Um einen wirtschaftsliberalen, marktwirtschaftlich orientierten ÖVP-Wähler zu gewinnen, hätten in das Programm einige klassische wirtschaftsliberale Punkte aufgenommen werden müssen.

Dazu drei Beispiele solcher Vorschläge:

Der Verkauf von 25 Prozent der Wien Holding über die Börse. Dies wäre ein Zeichen, dass man den parteipolitischen Einfluss in einem wichtigen Wirtschaftsbereich der Stadt zurückdrängen will, wie das vor 26 Jahren in der Verstaatlichten Industrie durch die Privatisierung gemacht wurde.

Liberalisierung der Ladenöffnungszeiten: Steht zwar im Neos-Wahlprogramm, aber nicht im Koalitionsübereinkommen.

Abschaffung der Sonderpensionsregelungen für die Wiener Gemeindebediensteten.

Eine strategisch denkende SPÖ hätte solchen Punkten zustimmen müssen, um dadurch die Neos zu stärken. Die Neos wären dann wirklich ein wirtschaftsliberales Element in der Koalition und auch für „bürgerliche“ Wähler attraktiv.

Leider hat sich der Vorsitzende der Neos in Wien ein Aufgabengebiet in der Stadt gewählt, dass es ihm nicht erlauben wird, bleibende Veränderungen zu setzen. Der Stadtrat kann Schulen eröffnen, und das war es dann auch. Die Überschrift des ersten Kapitels des Neos-Wahlprogramms heißt zwar „Schlaues Wien“ – ich fürchte, in der ersten Runde saßen die Schlauen auf der anderen Seite.

Claus Raidl ist Manager und war Präsident der Oesterreichischen Nationalbank.