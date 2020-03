Wenn die Party vorbei ist

Jetzt ist es also amtlich: Österreich befindet sich nicht nur in einer schweren Gesundheits-, sondern auch in einer Wirtschaftskrise. Das Wirtschaftsforschungsinstitut WIFO und das Institut für Höhere Studien IHS haben dazu das entsprechende Zahlenwerk geliefert. Beide Institute wollen dabei von Horrorprognosen absehen, wie sie sagen.

Das ist psychologisch schlau. Doch offenbart sich in diesen Tagen, wie sehr die Grundprinzipien des einfachen kaufmännischen Denkens in der Vergangenheit bedenkenlos über Bord geworfen wurden. „Spare in der Zeit, dann hast du in der Not“, lautet das erste Gebot in der Bibel des gesunden wirtschaftlichen Hausverstands. Dies gilt für Staaten, Unternehmen und Privatpersonen gleichermaßen.