Wann schließt Sebastian Kurz die Kindergarten-Lücke?

Sebastian Kurz warnte gestern im Ö1-Morgenjournal einmal mehr: Auf Europa könnte bald eine neue gewaltige Flüchtlingswelle zukommen, weil allein in Libyen 500.000 Menschen ihr Glück über die Mittelmeerroute versuchen wollen. Kurz hat hundertprozentig recht. Seine Politik geht neunzigprozentig in die andere Richtung. Die Weichen für die Zahl der Flüchtlinge von morgen werden nicht in Spielfeld, am Walserberg oder am Brenner gestellt, sondern in den Weiten des afrikanischen Kontinents. In Sachen Marshall-Plan für Afrika bleibt es bei Sonntagsreden. Ohne Sonderwirtschaftszonen zum „Empowerment“ Afrikas wird Europa dem Migrationsdruck aber nicht Herr werde. Im Alltag dominiert freilich mehr denn je der politische Kleinkrieg – wie jüngst um Transitzentren an den EU-Binnengrenzen.