Wahl-Schwindel ist nicht mehr ein Kavaliersdelikt...

Festspiel-Zeit ist Wanderzirkus-Zeit. Die halbe Regierung ist quer durch Österreich auf Kultur-Tournee. Einer, der überall ganz vorne mit dabei ist, ist das Staatsoberhaupt. Alexander Van der Bellen nutzte gestern die Gelegenheit, um bei der Festspieleröffnung in Salzburg für mehr „Leidenschaft für Europa“ und gegen die „freiwillige Verzwergung“ zu plädieren .

Der Zufall richtet gleichzeitig auch auf ungewohntem Terrain den Scheinwerfer auf den Bundespräsidenten – und auf jene dramatischen Monate, als VdB 2016 nach zermürbendem Wahlmarathon in die Hofburg einzog. Jene „Kronzeugin“ der FPÖ, die die Anfechtung der Stichwahl und damit die Wahlwiederholung losgetreten hatte, stand am Donnerstag vor Gericht. Mit ihr auch jener leitende Beamte, der im Alleingang frühzeitig Stimmen ausgezählt hatte und jene Handvoll Wahlbeisitzer aller Couleurs samt Villachs Bürgermeister, die den Schwindel via gefälschtem Sitzungsprotokoll amtlich beglaubigt hatten.

Auf gewohnt Österreichisch könnte man den augenzwinkernden Umgang mit Gesetzen achselzuckend so abtun: Es gibt keine Hinweise, dass die unbeaufsichtigte Stimmenauszählung zu Manipulationen genutzt wurde. Man wollte den freiwilligen Wahlhelfern doch nur Zeit ersparen. Für einen „Wahlschwindel“ – wie die FPÖ nach verlorener Stichwahl sofort trommelte – gab und gibt es null Indizien oder gar Beweise. Das wussten auch in der FPÖ alle, schließlich haben ihr Funktionäre bei der ungesetzlichen Auszählungs-Praxis stillschweigend mitgemacht. Da Van der Bellen bei der ersten Stichwahl aber mit 30.000 Stimmen nur knapp vor Norbert Hofer lag, witterte FPÖ-Wahlkampfmanager Herbert Kickl die Chance, Norbert Hofer per Wahlanfechtung doch noch zum ersten blauen Bundespräsidenten zu machen.