Von Castelrotto aus Europa zerstören

Castelrotto, besser bekannt unter dem Namen Kastelruth, hat Matteo Salvini kürzlich besucht, wie er uns auf Twitter mitteilt. Er hatte auch keine Scheu, bei einem Konzert der dortigen Spatzen vorbei zu schauen. Während die mit dem italienischen Innenminister befreundete FPÖ allen Südtirolern einen österreichischen Pass verleihen will, betont der Nationalist Salvini die Zugehörigkeit des Alto Adige zu Italien, erst recht vor den Landtagswahlen am kommenden Sonntag. So weit sind wir wieder in Europa – das Trennende wird zelebriert und für Kampagnen missbraucht. Dass die Nationalisten einander dabei auf die Füße steigen, stört sie nicht, im nächsten Moment geht es dann gemeinsam gegen „Fremde.“ Dann passt es wieder.

Das ist nur ein Vorgeschmack auf die Wahl zum Europaparlament im Mai 2019, wo Salvini als Spitzenkandidat der Rechtsextremen antreten will, um dann als Kommissionspräsident „ Europa neu zu gründen“, wie er sagt. Vorher aber muss diese EU zerstört werden.

Das Programm von rechts außen ist also bekannt. „Den europäischen Völkern ihre Identität wieder geben“, wie Salvini sagt. Als ob sie ihnen jemand genommen hätte. Gleichzeitig legt die italienische Regierung ein Budget vor, dass die Verschuldung weiter steigen lässt. Sollen halt andere Staaten zahlen.

Aber was wollen eigentlich die anderen, die pro-europäischen Parteien? Bei der SPÖ haben wir gerade die Bestellung des Spitzenkandidaten als Drama in mehreren Akten erlebt, während bei der ÖVP keiner auf die Bühne darf. Dabei hat gerade die ÖVP mit Othmar Karas einen kundigen Experten, der in der EU anerkannt ist und schon viel für ein einiges Europa getan hat. Warum darf er nicht als Nummer 1 der ÖVP einen Gegenpol der Vernunft zu Salvinis Anti-EU-Emotionen bilden?