Als geborener Universaldilettant, der nichts wirklich gut kann, hat der Zauberlehrling Mensch wohl jetzt gerade das Ende der Fahnenstange erreicht, auch wenn ihn sein atemberaubender Aufstieg von der Mitte der Nahrungskette bis an deren Spitze geblendet haben mag. Der Zahltag naht und Covid–19 könnte der erste Inkassobote sein.

Bleibt die Frage, wie wir damit umgehen wollen? Und spätestens jetzt wird klar, dass es sich bei der biologischen Krise im Kern um eine ideelle Krise handelt, die zur Nagelprobe der liberalen Demokratie werden könnte.

Unsere Zivilisation steht an einer Weggabelung. Auf der einen Seite führt Misstrauen Regie und weist in einen wohlmeinenden Kontrollstaat, begründet auf dem Fundament von Vernunftpanik. Hier braucht der Mensch keine Bürgerrechte mehr, denn das lebendige Subjekt ist längst zum Objekt technokratischer Verwaltung geworden. Setzen wir allerdings auf das, was uns als Menschheit bisher erfolgreich gemacht hat, nämlich, dass wir radikal sozial sind und kreative Lösungsfinder, dann wählen wir den anderen Weg und machen uns startklar für eine Welt, in der unsere Zivilisation ihre Einbettung in das gesamte Ökosystem in gemeinschaftlich profitabler Weise lebt, statt sich in einem Beherrschungsversuch weiterhin lächerlich zu machen.

Martina Leibovici-Mühlberger ist Ärztin und Psychotherapeutin. Sie veröffentlichte das Buch „ Startklar – Aufbruch in die Welt nach Covid-19“